Журналист рассказал детали о личности убийцы Вороненкова

"Он был фашиком", - так описали экс-сослуживца в роте Нацгвардии, добавив, что дисциплину Паршов не нарушал и заслужил в коллективе хорошую репутацию

Идентифицированный как Павел Паршов убийца экс-депутата нелегитимной Госдумы РФ Дениса Вороненкова придерживался праворадикальных взглядов, вел здоровый образ жизни и проявил себя "как решительный человек, готовый к риску". Об этом журналисту Юрию Бутусову рассказали сослуживцы убийцы в батальоне Донбасс НГУ, пишет он у себя в Facebook.

"Из негатива сослуживцы вспоминают только одно - "он был фашиком" и "праворадикальным". Но на его поведении как солдата это не сказывалось, открыто он свои взгляды не пропагандировал, дисциплину не нарушал. Заслужил хорошую репутацию в качестве бойца, не употреблял алкоголь, занимался спортом, был хорошо подготовлен к военной службе. Проявил себя как решительный человек, готовый к риску", - пишет журналист.

При этом Бутусов отмечает, что период службы Паршова пришелся на наиболее спокойное время пребывания батальона в зоне АТО, и "как бы он проявил себя в тяжелых боях - неизвестно".

Сослуживцев, пишет автор, "не удивляет", что Паршов оказался способен на убийство.

По их словам, ранее он пытался найти себе место в составе добровольческого батальона Карпатська січ, после чего пробовал перейти в полк Азов, однако в итоге попал в батальон Донбасс. Через год службы будущий киллер уволился, где был и чем занимался после этого - неизвестно.

"Говорят, находился в Днепре, поддерживал контакты с некоторыми представителями движения футбольных фанатов", - резюмировал журналист.

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