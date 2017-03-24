Журналист рассказал детали о личности убийцы Вороненкова
Идентифицированный как Павел Паршов убийца экс-депутата нелегитимной Госдумы РФ Дениса Вороненкова придерживался праворадикальных взглядов, вел здоровый образ жизни и проявил себя "как решительный человек, готовый к риску". Об этом журналисту Юрию Бутусову рассказали сослуживцы убийцы в батальоне Донбасс НГУ, пишет он у себя в Facebook.
"Из негатива сослуживцы вспоминают только одно - "он был фашиком" и "праворадикальным". Но на его поведении как солдата это не сказывалось, открыто он свои взгляды не пропагандировал, дисциплину не нарушал. Заслужил хорошую репутацию в качестве бойца, не употреблял алкоголь, занимался спортом, был хорошо подготовлен к военной службе. Проявил себя как решительный человек, готовый к риску", - пишет журналист.
При этом Бутусов отмечает, что период службы Паршова пришелся на наиболее спокойное время пребывания батальона в зоне АТО, и "как бы он проявил себя в тяжелых боях - неизвестно".
Сослуживцев, пишет автор, "не удивляет", что Паршов оказался способен на убийство.
По их словам, ранее он пытался найти себе место в составе добровольческого батальона Карпатська січ, после чего пробовал перейти в полк Азов, однако в итоге попал в батальон Донбасс. Через год службы будущий киллер уволился, где был и чем занимался после этого - неизвестно.
"Говорят, находился в Днепре, поддерживал контакты с некоторыми представителями движения футбольных фанатов", - резюмировал журналист.
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23 марта 2017 года незадолго до полудня в центре Киева был расстрелян экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков, который ранее получил украинское гражданство и свидетельствовал по делу о госизмене Януковича. Во время нападения стрелявший был ранен охранником Вороненкова, позже он скончался в больнице.
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