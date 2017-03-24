В Минске задержали украинскую журналистку

Вместе с украинской журналисткой задержаны еще 12 человек, которых привезли в Московский РОВД Минска

В столице Беларуси Минске силовики задержали группу журналистов, среди которых оказалась украинская журналистка Кристина Бердинских. Об этом она написала у себя в Facebook.

"Везут в Московский РОВД Минска. Почему не знаем. Аккредитована", - написала Бердинских. Позже она уточнила, что всего привезли под РОВД 13 человек, из буса их не выпускают.

Как сообщает служба Радио Свобода, правоохранители в штатском пришли в офис партии Зеленые в Минске, переписывали данные из документов людей, которые пришли туда, из офиса никого не выпускали, через некоторое время появились представители милиции в форме, всем приказали идти в машины "для выяснения обстоятельств".

Издание уточняет, что в офисе партии проводят сбор помощи семьям задержанных за последние дни. Там находились и журналисты, в том числе корреспондент белорусской службы Радио Свобода Галина Абакунчик, журналистка украинского издания Новое время Кристина Бердинских и журналисты France24 (Франция).

18 марта в Беларуси задержали представителей нескольких СМИ, которые планировали осветить протестные акции против Декрета о тунеядцах.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.