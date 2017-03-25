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Луценко: Я не претендую на должность главы фракции БПП

25.03.2017 09:57
Ирина Луценко, которую называют среди кандидатов на пост главы парламентской фракции БПП, сказала, что подобные сообщения - только слухи
Луценко: Я не претендую на должность главы фракции БПП
Ирина Луценко

Народный депутат Ирина Луценко заявила, что не претендует на должность главы фракции БПП в парламенте. Ее заявление передает пресс-служба фракции.

"Слухи в кулуарах Верховной Рады и ничем не подтвержденная информация в СМИ о том, что я претендую на должность главы фракции БПП в Верховной Раде, не соответствуют действительности", - сказала Луценко. 

23 марта сообщалось, что народный депутат Игорь Грынив оставил должность главы парламентской фракции Блок Петра Порошенко.

По информации источников LIGA.net в администрации президента, есть два кандидата на пост главы фракции: представитель президента в Верховной Раде Артур Герасимов и заместитель главы фракции БПП Ирина Луценко.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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