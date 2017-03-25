Луценко: Я не претендую на должность главы фракции БПП
Народный депутат Ирина Луценко заявила, что не претендует на должность главы фракции БПП в парламенте. Ее заявление передает пресс-служба фракции.
"Слухи в кулуарах Верховной Рады и ничем не подтвержденная информация в СМИ о том, что я претендую на должность главы фракции БПП в Верховной Раде, не соответствуют действительности", - сказала Луценко.
23 марта сообщалось, что народный депутат Игорь Грынив оставил должность главы парламентской фракции Блок Петра Порошенко.
По информации источников LIGA.net в администрации президента, есть два кандидата на пост главы фракции: представитель президента в Верховной Раде Артур Герасимов и заместитель главы фракции БПП Ирина Луценко.
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