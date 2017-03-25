Луценко: Я не претендую на должность главы фракции БПП

Ирина Луценко, которую называют среди кандидатов на пост главы парламентской фракции БПП, сказала, что подобные сообщения - только слухи

Народный депутат Ирина Луценко заявила, что не претендует на должность главы фракции БПП в парламенте. Ее заявление передает пресс-служба фракции.



"Слухи в кулуарах Верховной Рады и ничем не подтвержденная информация в СМИ о том, что я претендую на должность главы фракции БПП в Верховной Раде, не соответствуют действительности", - сказала Луценко.



23 марта сообщалось, что народный депутат Игорь Грынив оставил должность главы парламентской фракции Блок Петра Порошенко.



По информации источников LIGA.net в администрации президента, есть два кандидата на пост главы фракции: представитель президента в Верховной Раде Артур Герасимов и заместитель главы фракции БПП Ирина Луценко.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.