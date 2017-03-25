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В Житомирской области нашли новые места незаконной добычи янтаря

25.03.2017 12:55
Пограничники обнаружили места, где незаконно работают копатели янтаря, по ямам от мотопомп
В Житомирской области нашли новые места незаконной добычи янтаря
Фото: ГПСУ

Пограничники Житомирского отряда на окраине села Красноселка обнаружили 11 мест незаконной добычи янтаря. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Во время проверки пограничники нашли ямы, образованные с помощью мотопомп. По этому факту проинформировали взаимодействующие подразделения. 

В ГПСУ отмечают, что для поиска мест незаконной добычи янтаря используют малую авиацию.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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