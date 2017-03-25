В Житомирской области нашли новые места незаконной добычи янтаря

Пограничники обнаружили места, где незаконно работают копатели янтаря, по ямам от мотопомп

Пограничники Житомирского отряда на окраине села Красноселка обнаружили 11 мест незаконной добычи янтаря. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.



Во время проверки пограничники нашли ямы, образованные с помощью мотопомп. По этому факту проинформировали взаимодействующие подразделения.



В ГПСУ отмечают, что для поиска мест незаконной добычи янтаря используют малую авиацию.

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