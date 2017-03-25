В Житомирской области нашли новые места незаконной добычи янтаря
25.03.2017 12:55
Пограничники обнаружили места, где незаконно работают копатели янтаря, по ямам от мотопомп
Фото: ГПСУ
Пограничники Житомирского отряда на окраине села Красноселка обнаружили 11 мест незаконной добычи янтаря. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
Во время проверки пограничники нашли ямы, образованные с помощью мотопомп. По этому факту проинформировали взаимодействующие подразделения.
В ГПСУ отмечают, что для поиска мест незаконной добычи янтаря используют малую авиацию.
Читайте также: В Ровенской области копатели янтаря перекрыли трассу Киев-Ковель
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
12:11
-
11:45
-
10:01
-
вчера
19:45
-
вчера
17:55
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Загрузка...
- 50103
- 36774
- 25646
- 24889
- 17013
Новости партнеров