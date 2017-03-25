Геращенко о должности главы фракции БПП: Мне предлагать не будут

Геращенко была среди членов БПП, которых называли как вероятных кандидатов на пост главы фракции

Народный депутат, заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко не получала предложения возглавить фракцию Блока Петра Порошенко. Об этом она сказала в эфире телеканала 112.



"Поверьте, предлагать не будут. Потому что фракция делегировала меня на важную должность заместителя главы Верховной Рады", - пояснила Геращенко.



По ее словам, фракцию возглавит "человек демократических взглядов, но жесткий руководитель".

Народный депутат Игорь Грынив оставил должность главы парламентской фракции Блок Петра Порошенко.

Как говорил депутат Сергей Березенко, вероятно, его заменят Ирина Геращенко или Ирина Луценко.

Луценко позже заявила, что не претендует на пост главы фракции.

По информации источников LIGA.net на пост также может претендовать представитель президента в Верховной Раде Артур Герасимов.

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