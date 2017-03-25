Около наблюдателей ОБСЕ снова стреляли боевики
Около наблюдателей СММ ОБСЕ около Знамянки стрелял боевик террористической организации ЛНР. Об этом говорится в отчете миссии.
В пятницу, 24 марта, около 12:10 четыре наблюдателя остановились на автобусной остановке за 800 метров от Знамянки. Выходя из машины, они услышали восемь одиночных выстрелов.
В радиусе 20 метров от патрульных ОБСЕ были три боевика ЛНР. Одного из них наблюдатели узнали и рассказали о своей цели.
Один из боевиков, который стоял в стороне, сделал выстрел в воздух и крикнул: "Уезжайте […] быстрее, миномет работает!".
Члены патруля не выдели и не слышали минометного огня. Они покинули место и сообщили об инциденте в СЦКК.
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