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Около наблюдателей ОБСЕ снова стреляли боевики

25.03.2017 14:59
Когда патруль СММ приехал на место наблюдения, то услышал выстрелы и один из боевиков сделал выстрел в воздух рядом с патрульными
Около наблюдателей ОБСЕ снова стреляли боевики
Фото: EPA

Около наблюдателей СММ ОБСЕ около Знамянки стрелял боевик террористической организации ЛНР. Об этом говорится в отчете миссии.

В пятницу, 24 марта, около 12:10 четыре наблюдателя остановились на автобусной остановке за 800 метров от Знамянки. Выходя из машины, они услышали восемь одиночных выстрелов.

В радиусе 20 метров от патрульных ОБСЕ были три боевика ЛНР. Одного из них наблюдатели узнали и рассказали о своей цели. 

Один из боевиков, который стоял в стороне, сделал выстрел в воздух и крикнул: "Уезжайте […] быстрее, миномет работает!".

Члены патруля не выдели и не слышали минометного огня. Они покинули место и сообщили об инциденте в СЦКК. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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