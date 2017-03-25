Кивалова лишат должности члена Венецианской комиссии - источник
25.03.2017 16:42
Также будет лишен права представлять Украину в комиссии заместитель Кивалова Владимир Пилипенко
Сергей Кивалов
Сегодня, 25 марта, Сергея Кивалова лишат полномочий представителя Украины в Венецианской комиссии. Об этом ЛІГА.net стало известно от собственных источников.
Также будут лишены права представлять Украину в комиссии двое заместителей Кивалова - Владимир Пилипенко и Сергей Головатый.
По информации источника, впоследствии Головатого переназначат в комиссию, а Пилипенко и Кивалова - нет.
Напомним, Кивалова назначил членом комиссии Виктор Янукович в 2013 году.
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