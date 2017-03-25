Маккейн предложит Тиллерсону дать Украине летальное оружие

Американский сенатор заявил, что обсудит с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном вопросы поставки оружия Украине, так как Путин продолжает агрессию





"Один из вопросов, который я хочу обсудить с ним (Тиллерсоном - ред.), - это отмена ограничений на поставку летального оборонительного оружия Украине", - сказал Маккейн.





Он напомнил, что "Путин продолжает агрессию против Украины, украинцы гибнут". "Мы должны предоставить им оружие, чтобы защищать себя", - отметил американский сенатор.





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