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Маккейн предложит Тиллерсону дать Украине летальное оружие

25.03.2017 23:34
Американский сенатор заявил, что обсудит с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном вопросы поставки оружия Украине, так как Путин продолжает агрессию
Маккейн предложит Тиллерсону дать Украине летальное оружие
Джон Маккейн (фото - ЕРА)
Американский сенатор Джон Маккейн планирует обсудить с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном отмену ограничений на поставки Украине летального оружия. Об этом он заявил в субботу в Брюсселе, сообщает Укринформ.

"Один из вопросов, который я хочу обсудить с ним (Тиллерсоном - ред.), - это отмена ограничений на поставку летального оборонительного оружия Украине", - сказал Маккейн.

Он напомнил, что "Путин продолжает агрессию против Украины, украинцы гибнут". "Мы должны предоставить им оружие, чтобы защищать себя", - отметил американский сенатор.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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