Власти Венгрии намерены поддерживать автономии в соседних странах

Депутаты призывают правительство Венгрии защитить права венгерских общин в Карпатском бассейне посредством языковых программ

В столице Венгрии Будапеште 24 марта состоялся форум венгерских депутатов от стран Карпатского бассейна при участии представителей высшего руководства Венгрии. Как сообщает mukachevo.net, участники форума подтвердили готовность правительства страны оказывать поддержку диаспорам венгров в соседних странах.

По результатам форума было принято заявление, в котором депутаты приветствовали увеличение числа избирательных альянсов с участием местных венгерских партий в соседних странах в течение последних нескольких лет.

Участники подчеркнули важность того, чтобы стремление к автономии венгерских общин в странах Карпатского бассейна было включено в повестку дня Европейского парламента.

Депутаты призвали правительство Венгрии использовать все возможные средства для защиты прав венгерских общин в регионе с особым акцентом на использовании их родного языка, пишет издание. Они приветствовали программу венгерского правительства по увеличению количества пунктов пропуска на границах, необходимых для связи с соседними странами и программу по развитию сети детских садов, где преподавание ведется по-венгерски.

Депутаты призвали вынести вопрос дискриминации против венгерской общины в Румынии на рассмотрение в венгерском парламенте, а также в Совете Европы, Европейском парламенте, Европейской комиссии и ОБСЕ и проинформировать об этом правительство США.

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