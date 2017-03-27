Прокуратура сообщила о подозрении российскому генералу

Российского генерала ГПУ подозревает в участии в военных действиях против украинской армии

Главная военная прокуратура сообщила о подозрении командующему 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа вооруженных сил РФ генерал-майору Алексею Завизьону. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Генерала РФ подозревают в сепаратизме, нарушении конституционного строя Украины, в ведении агрессивной войны, а также в участии в террористической организации.

"Завизьон обоснованно подозревается в том, что он в период с февраля по июль 2015 ... выполняя обязанности командующего 1 армейского корпуса - незаконного вооруженного формирования, так называемое "народное ополчение ДНР", путем предания приказов ... обеспечил на территории Донецкой и Луганской областей ежедневное ведение ... обстрелов позиций сил АТО и совершение вооруженных нападений на военнослужащих ВСУ, других военных формирований и правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

В результате таких действий погибли не менее 3 тысяч и ранено свыше 8 тысяч военнослужащих ВСУ и других военных формирований, привлеченных к проведению АТО. Кроме того, был нанесен значительный материальный ущерб Украине.

Подозреваемый объявлен в розыск.

22 февраля 2017 года Военная прокуратура Центрального региона начала уголовное производство по ч.1 ст.111 УК Украины (госизмена) против бывшего замначальника Крымского территориального командования ВВ министерства внутренних дел Украины полковника Степана Гайдаржийского.

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