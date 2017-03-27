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Львов заключил с пятью городами временные сделки на вывоз мусора

27.03.2017 16:18
По состоянию на сегодняшний день заключены сделки с пятью городами во Львовской области на 1900 тонн ТБО, сообщили во Львовском горсовете
Львов заключил с пятью городами временные сделки на вывоз мусора

Власти Львова по состоянию на сегодняшний день заключили временные сделки с пятью городами Львовской области на вывоз почти двух тысяч тонн твердых бытовых отходов. Об этом сообщили в департаменте жилищного хозяйства и инфраструктуры городского совета.

Как отмечают львовские чиновники, по состоянию на сегодняшний день в городе удалось частично очистить площадки от мусора, однако еще около 15% площадок (165 штук) остаются перегруженными.

"Сделки, заключенные с полигонами во Львовской области, не являются долгосрочными и предусматривают сотрудничество на определенный тоннаж мусора. По состоянию на сегодня это сделки с пятью городами во Львовской области на 1900 тонн ТБО. Следовательно, ситуация, когда большое количество площадок будут переполнены, может повториться уже скоро", - говорится в сообщении.

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В горсовете отметили, что ежедневно во Львове образуется около 600 тонн мусора, который некуда вывозить. В связи с этим городские власти просят заключить долгосрочные сделки с полигонами по вывозу и захоронению отходов.

22 марта 2017 года мэр Львова Андрей Садовый предложил создать в зоне отчуждения под Чернобылем свалку для львовского мусора и отходов из других городов.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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