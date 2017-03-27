НАБУ: Поставленный в Феофании диагноз Насирову не подтвердился
Клинико-экспертная комиссия Минздрава не подтвердила диагноз, установленный отстраненному главе ГФС Роману Насирову в больнице Феофания. Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.
Данные выводы комиссией по оценке качества оказания медицинской помощи Насирову в Феофании были предоставлены НАБУ сегодня, 27 марта.
В выводах отмечается, что врачи Феофании "систематически и необоснованно преувеличивали тяжесть состояния здоровья главы ГФС".
"Объективных оснований для установления указанного ранее диагноза, по мнению комиссии Минздрава, у врачей Феофании не было. Члены комиссии разоблачили также нарушения при выписке пациента из этого лечебного учреждения", - сказано в сообщении.
2 марта глава ГФС Роман Насиров срочно слег в госбольницу Феофания. В тот же день детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили ему о подозрении. Однако подозреваемого не перевели в следственный изолятор в связи с информацией о якобы резком ухудшении его здоровья.
В начале досудебного следствия адвокаты Насирова неоднократно заявляли, что в их подзащитного якобы случился инфаркт. Эта информация до сих пор является неподтвержденной.
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