Суд рассмотрит дело о резиденции Януковича в Сухолучье в апреле

По словам генпрокурора Юрия Луценко, суд назначил слушания дела о незаконной передаче Януковичу земель в Сухолучье на 13 апреля

Шевченковский суд Киева определился с датой рассмотрения по существу дела о незаконной передаче беглому экс-диктатору Виктору Януковичу 17,5 га земель в Сухолучье Киевской области. Об этом у себя в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

По его словам, суд назначил слушания дела о незаконной передаче Януковичу земель в Сухолучье на 13 апреля.

Глава ГПУ напомнил, что в июне 2016 года ГПУ направила в суд обвинительный акт против 18 человек, обвиняемых в злоупотреблении властью при передаче 17,5 га земель Днепровско-Тетеревского лесопромышленного хозяйства на территории Сухолуцкого сельсовета Вышгородского района Киевской области.

Среди обвиняемых, по словам Луценко, экс-глава Киевской ОГА Вера Ульянченко, директор Днепровско-Тетеревского государственного лесоохотничьего хозяйства Николай Гордейчук, помощник экс-премьера (2007 год ) Николай Коломиец, директор ООО "Дом Лесника" Юрий Булава.

В сентябре 2015 года прокуратура Киевской области в суде кассационной инстанции отстояла возврат в госсобственность 17,5 га земель лесного фонда в Сухолучье, принадлежавших беглому Януковичу. Стоимость земельных участков, по данным ГПУ, превышает 7 млн грн.



По данным ГПУ, на этих участках расположены резиденции Януковича Акация и Остров, ранее принадлежавшие его фирме ООО "Дом Лесника".

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