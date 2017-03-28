АП: Послы ЕС и G7 выразили понимание вынужденности блокады
Президент Петр Порошенко встретился с послами стран Большой семерки и Европейского союза. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.
В администрации отмечают, что послы выразили понимание, что решение СНБО о временной торговой блокаде Донбассе было вынужденным в связи с "противоправной экспроприацией украинского имущества и безответственностью отдельных политических сил относительно самовольной и необдуманной так называемой блокады железнодорожных путей".
Послы подчеркнули, что важно не допустить ухудшения гуманитарной ситуации по обе стороны линии разграничения. Стороны договорились совместно принять меры, чтобы свести к минимуму негативные последствия блокады для гражданского населения.
В ходе встречи послы и президент решили продолжать давление на российские власти, чтобы вернуть ситуацию в рамки минских договоренностей, и в случае необходимости усилить международные санкции против РФ.
Ранее глава представительства Евросоюза в Украине Хюг Мингарелли сказал, что решение об установлении блокады Донбасса противоречит предыдущей политике украинского правительства, которую разделяли в ЕС.
Большая семерка заявляла, что блокада Донбасса, которая привела к остановке поставок угля в Украину, угрожает экономической безопасности Украины и подрывает экономический рост.
16 февраля Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 16 февраля 2017 года "О неотложных мерах по нейтрализации угроз энергетической безопасности Украины и усилении защиты критической инфраструктуры".
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