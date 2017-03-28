АП: Послы ЕС и G7 выразили понимание вынужденности блокады

На встрече с Порошенко послы ЕС и G7 выразили понимание вынужденности решения СНБО о временной транспортной и торговой блокаде Донбасса

Президент Петр Порошенко встретился с послами стран Большой семерки и Европейского союза. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.



В администрации отмечают, что послы выразили понимание, что решение СНБО о временной торговой блокаде Донбассе было вынужденным в связи с "противоправной экспроприацией украинского имущества и безответственностью отдельных политических сил относительно самовольной и необдуманной так называемой блокады железнодорожных путей".



Послы подчеркнули, что важно не допустить ухудшения гуманитарной ситуации по обе стороны линии разграничения. Стороны договорились совместно принять меры, чтобы свести к минимуму негативные последствия блокады для гражданского населения.



В ходе встречи послы и президент решили продолжать давление на российские власти, чтобы вернуть ситуацию в рамки минских договоренностей, и в случае необходимости усилить международные санкции против РФ.

Ранее глава представительства Евросоюза в Украине Хюг Мингарелли сказал, что решение об установлении блокады Донбасса противоречит предыдущей политике украинского правительства, которую разделяли в ЕС.

Большая семерка заявляла, что блокада Донбасса, которая привела к остановке поставок угля в Украину, угрожает экономической безопасности Украины и подрывает экономический рост.

16 февраля Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 16 февраля 2017 года "О неотложных мерах по нейтрализации угроз энергетической безопасности Украины и усилении защиты критической инфраструктуры".

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.