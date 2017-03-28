В Украине ощущается нехватка воды - Семерак

В Украине нет ни одного водоема с действительно качественной водой, при этом ни одно предприятие не было наказано за загрязнение окружающей среды

Сейчас Украина начинает страдать от нехватки воды из-за разрушительной деятельности предприятий. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак.

"В Украине нет ни одного озера, реки, где бы качество воды была первого класса", - заявил Семарак.

Министр добавил, что в течение нескольких лет уровень наполнения рек в стране остается на отметке 20% от требуемого стандарта.

При этом ни одно предприятие не было наказано за халатное отношение к природным ресурсам. Министр считает, что виной этому тот факт, что за небрежное отношение к природным ресурсам предусмотрена лишь административная, а не уголовная ответственность.

Он добавил, что Минэкологии совместно с Генпрокуратурой разработали изменения к закону, которые должны были бы обязать к повышенной ответственности за вред природе, но в декабре 2016 года парламент принял закон, который запрещает в 2017 году любые проверки, в том числе и экологические.

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