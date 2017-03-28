СБУ и ГУР не комментируют информацию о поездке Пескова в Луганск

Служба безопасности Украины и Главное управление разведки не комментируют появившуюся вчера вечером на ресурсе ОстроВ информацию о том, что 27 марта во временно оккупированный гибридными российскими войсками Луганск тайно прибыл пресс-атташе президента РФ Дмитрий Песков . Издание сообщило об этом со ссылкой на "источник в спецслужбах Украины".





Несколько спикеров от СБУ в ответ на вопрос LIGA.net о том, соответствует ли эта информация действительности, ответили, что "лично у них" такой информации нет, посоветовав обратиться в пресс-службу ведомства. В пресс-службе не смогли подтвердить или опровергнуть эти данные.





Разведка отказалась предоставить информацию, сославшись на то, что прокомментировать они смогут только после одобрения журналистского запроса в Минобороны.





Ранее информаторы группы военных экспертов Информационное сопротивление сообщали о том, что главарь террористической организации Луганская народная республика Игорь Плотницкий якобы недоволен объемами финансирования из России.



