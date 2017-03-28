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СБУ и ГУР не комментируют информацию о поездке Пескова в Луганск

28.03.2017 10:37
Силовые ведомства пока молчат по поводу возможного тайного визита пресс-атташе российского президента на временно оккупированный восток Украины
СБУ и ГУР не комментируют информацию о поездке Пескова в Луганск
Дмитрий Песков (фото - ЕРА)
Служба безопасности Украины и Главное управление разведки не комментируют появившуюся вчера вечером на ресурсе ОстроВ информацию о том, что 27 марта во временно оккупированный гибридными российскими войсками Луганск тайно прибыл пресс-атташе президента РФ Дмитрий Песков. Издание сообщило об этом со ссылкой на "источник в спецслужбах Украины".

Несколько спикеров от СБУ в ответ на вопрос LIGA.net о том, соответствует ли эта информация действительности, ответили, что "лично у них" такой информации нет, посоветовав обратиться в пресс-службу ведомства. В пресс-службе не смогли подтвердить или опровергнуть эти данные.

Разведка отказалась предоставить информацию, сославшись на то, что прокомментировать они смогут только после одобрения журналистского запроса в Минобороны.

Ранее информаторы группы военных экспертов Информационное сопротивление сообщали о том, что главарь террористической организации Луганская народная республика Игорь Плотницкий якобы недоволен объемами финансирования из России.

18 февраля 2017 года пресс-служба Кремля опубликовала указ с подписью российского лидера Владимира Путина о признании на территории РФ "документов", которые "выданы" украинцам и лицам без гражданства "органами" марионеток Москвы на временно оккупированной части Донбасса. Решение Путина резко осудили правительства стран Запада. Президент Петр Порошенко заявил, что такие действия Кремля - повод для усиления санкций против государства-агрессора России.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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