В офисе экс-депутата из Севастополя прошли обыски: скан документа
Вчера, 27 марта, в офисе экс-депутата Севастопольского горсовета, который был основателем и соучредителем ряда предприятий в Киеве, был проведен обыск. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры АР Крым.
Как рассказали в прокуратуре, бывший депутат проходит подозреваемым в уголовном производстве о государственной измене по ст. 111 УК.
При обыске обнаружены и изъяты заявление на передачу корпоративных прав предприятий жителю Севастополя; это удостоверено нотариусом Гейдой Ю. Ю., который, по сообщению следователей, якобы незаконно осуществляет деятельность на территории полуострова.
Фото: пресс-служба прокуратуры АР Крым
Обыски были проведены совместно с управлением контрразведки СБУ.
Читайте также: Задержан подельник оккупантов с медалью РФ "за возвращение Крыма"
Прокуратура обещает позднее обнародовать дополнительную правовую оценку предположительно незаконным действиям экс-депутата Севастопольского горсовета.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
13:00
-
12:52
-
12:43
-
12:39
-
12:06