В офисе экс-депутата из Севастополя прошли обыски: скан документа

Обыски у бывшего чиновника Севастопольского горсовета, подозреваемого в государственной измене, провела контрразведка СБУ совместно с прокуратурой

Вчера, 27 марта, в офисе экс-депутата Севастопольского горсовета, который был основателем и соучредителем ряда предприятий в Киеве, был проведен обыск. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры АР Крым.

Как рассказали в прокуратуре, бывший депутат проходит подозреваемым в уголовном производстве о государственной измене по ст. 111 УК.

При обыске обнаружены и изъяты заявление на передачу корпоративных прав предприятий жителю Севастополя; это удостоверено нотариусом Гейдой Ю. Ю., который, по сообщению следователей, якобы незаконно осуществляет деятельность на территории полуострова.





Фото: пресс-служба прокуратуры АР Крым

Обыски были проведены совместно с управлением контрразведки СБУ.

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Прокуратура обещает позднее обнародовать дополнительную правовую оценку предположительно незаконным действиям экс-депутата Севастопольского горсовета.

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