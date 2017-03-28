Порошенко едет на Мальту: поговорит с руководством институтов ЕС

В ходе поездки президент Украины выступит на конгрессе Европейской народной партии, а также примет участие в ее расширенном саммите

По приглашению президента Европейской народной партии Джозефа Доля 29-30 марта президент Петр Порошенко посетит с рабочим визитом Мальту. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе поездки президент Украины выступит на конгрессе ЕНП на тему "Будущее Европы", а также примет участие в расширенном саммите партии.

Кроме того, запланированы встречи Порошенко с председателем Европейского Совета Дональдом Туском и президентом Европарламента Антонио Таяни, а также с лидерами ряда государств-членов ЕС.

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