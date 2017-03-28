Адвокат об обмене Сущенко: Он не нужен Кремлю

Дело украинского политзаключенного-журналиста Романа Сущенко является фоном войны в Донбассе, сказал адвокат Марк Фейгин

Адвокат незаконно удерживаемого в России украинского журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин не исключает перспективу его обмена до конца этого года. Об этом он заявил в интервью Укринформу.

"Они (перспективы обмена, - ред.) бесспорно продолжают сохраняться, потому что о судьбе Романа идет диалог на уровне первых лиц государств. Я всегда говорил о том, что перспектива обмена велика, только когда вопрос выходит на самый высокий уровень, в том числе с вовлечением международных структур - ОБСЕ, Совета Европы и других подобных институций. Проще говоря, вопрос "подброшен" на ту высоту, где он может рушиться", - сказал Фейгин, который находится в США.

По его словам, относительно сроков и прогнозов, когда ситуация может быть решена, это вещь неблагодарная.

"С моей точки зрения, главное - достичь принципиального окончательного согласия путем непроцессуальных договоренностей. В такой ситуации вопрос стоит не в том, чтобы выиграть или не выиграть суд, а, чтобы освободить человека. Эта принципиальная сторона вопроса, на мой взгляд, сейчас серьезно обсуждается, в нее вовлечен определенный круг политических, дипломатических лиц и спецслужб", - сказал Фейгин.

Он подчеркнул, что дело Сущенко является фоном войны в Донбассе.

"Нам сейчас нужна поддержка, а не рассуждения и дискуссии по поводу того, считать ли Романа политическим заключенным или нет. Для Кремля Роман абсолютно не принципиален, он им ни для чего не нужен. Во-первых, он с ними вообще не общается - с первого дня. Он не признает вину, не дает показаний, он просто там сидит. С декабря никаких следственных действий не было, а сейчас уже март заканчивается. Судите сами, насколько он интересен для органов", - сказал Фейгин.

Он подчеркнул, что Сущенко освободят (обменяют или так далее, - ред.), то это приведет к позитивному сдвигу в отношении других дел.

"То есть те люди, которые осуждены и отбывают наказание, получат шанс по этой же методологии уехать домой. Почему Сущенко имеет высокие шансы выйти на свободу относительно скоро - например до конца года? Потому, что его дело - свежее и не связано ни с каким насилием, чего не было и рядом. Поэтому он не так уж и дорог Москве - его можно отдать и получить свои дивиденды", - добавил адвокат.

16 февраля сообщалось, что Национальный союз журналистов Украины выдвинула кандидатуру незаконно задержанного в Москве украинского журналиста Романа Сущенко на получение Всемирной премии ЮНЕСКО - "Гильермо Кано за вклад в дело свободы прессы".

2 октября 2016 года российские СМИ сообщили о задержании в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, приехавшего в РФ по личному делу. В ФСБ заявили, что задержанный является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В украинской разведке причастность Сущенко к ведомству опровергли.

7 октября журналисту предъявили обвинение в шпионаже и арестовали.

В январе этого года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой потребовала от России освободить Сущенко, а также прекратить преследования украинских журналистов на территории оккупированного Крыма.

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