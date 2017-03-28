Шокин пытается через суд восстановиться в должности генпрокурора

Экс-генпрокурор подал иск в Высший админсуд с просьбой признать незаконными и отменить решения Рады и президента о его увольнении

Виктор Шокин пытается через суд добиться восстановления в должности генерального прокурора. Соответствующий иск он подал в Высший административный суд.



Согласно опубликованной на сайте суда информации, иск Шокина был зарегистрирован 13 марта 2017 года. Ответчиками в деле являются президент Петр Порошенко и Верховная Рада.

Иск будет рассмотрен 10 апреля 2017 года в 15:30 коллегией судей ВАСУ во главе с Валентином Морозом. Как отмечается на сайте суда, дело касается "признания незаконными и отмены решений, восстановления в административной должности".

В пресс-службе ВАСУ Украинской правде сообщили, что Шокин в своем исковом заявлении "просит признать незаконным и отменить постановление Верховной Рады о предоставлении согласия на увольнение президентом Виктора Шокина с должности генпрокурора".



Кроме того, экс-глава ГПУ "просит определить незаконными и отменить указ президента от 3 апреля 2016 года об увольнении с должности генпрокурора и указ президента от 23 июня 2016 года N269/2016, а также о восстановлении его на административной должности". Указ Порошенко N269/2016 дополняет текст указа N124/2016 об увольнении Шокина словами "согласно поданному им заявлением".

29 марта 2016 года Верховная Рада 289 голосами "за" поддержала отставку Шокина.

3 апреля 2016 года Порошенко подписал указ об увольнении Шокина с должности генпрокурора.

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