В Павлограде похоронили убийцу Вороненкова - СМИ

Мать Павла Паршова решила не афишировать это событие и похоронила сына тайно

Сегодня, 28 марта в Павлограде Днепропетровской области состоялись тайные похороны 28-летнего Павла Паршова, который 23 марта в Киеве застрелил бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Об этом сообщает местное издание 5632.

Согласно сообщению, мать Паршова решила не афишировать это событие.

Его похоронили в Павлограде рядом с могилой дедушки и других родственников по линии матери.

Как сообщает издание, тело Паршова тайно вывезли ночью из Киева. Сначала его привезли в Днепр, где родственники попрощались с усопшим, а затем перевезли в Павлоград.

По данным сайта, похороны прошли очень быстро. Отпевания не было. Присутствующих было немного - только близкие родственники.

23 марта 2017 года незадолго до полудня в центре Киева был расстрелян экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков, который ранее получил украинское гражданство и свидетельствовал по делу о госизмене Януковича. Во время нападения стрелявший был ранен охранником Вороненкова, позже он скончался в больнице. Позже было обнародовано имя стрелявшего. Им оказался украинец Павел Паршов, ранее проходивший службу в Нацгвардии, откуда был уволен за невыполнение условий контракта. Известно, что Паршов придерживался праворадикальных взглядов.

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