В Одессе за взятку СБУ задержала сотрудника облгосадминистрации
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой Южного региона Украины уличили во взяточничестве руководителя одного из департаментов Одесской облгосадминистрации. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Правохранители установили, что чиновник создал противоправную схему получения взяток с предпринимателей Одесской области.
"Он систематически требовал деньги за не препятствование в предпринимательской деятельности со стороны правохранителей и контролирующих органов", - говорится в сообщении пресс-служб ведомства.
Также уточняется, что подозреваемого задержали "на горячем" - во время получения второй части взятки в размере 50 тыс гривень. Ранее в этом году сотрудники СБУ зафиксировали факт получения первой части - 25 тыс гривень.
Открыто уголовное производство.
Ранее сегодня сообщалось, что в Грузии был задержан замминистра времен Януковича.
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