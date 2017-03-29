В Одессе за взятку СБУ задержала сотрудника облгосадминистрации

Чиновнику инкриминируют создание противоправной схемы получения взяток с предпринимателей Одесской области

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой Южного региона Украины уличили во взяточничестве руководителя одного из департаментов Одесской облгосадминистрации. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правохранители установили, что чиновник создал противоправную схему получения взяток с предпринимателей Одесской области.

"Он систематически требовал деньги за не препятствование в предпринимательской деятельности со стороны правохранителей и контролирующих органов", - говорится в сообщении пресс-служб ведомства.

Также уточняется, что подозреваемого задержали "на горячем" - во время получения второй части взятки в размере 50 тыс гривень. Ранее в этом году сотрудники СБУ зафиксировали факт получения первой части - 25 тыс гривень.

Открыто уголовное производство.

Ранее сегодня сообщалось, что в Грузии был задержан замминистра времен Януковича.

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