САП закрыла дело против чиновника Укрзалізниці: НАБУ обеспокоено

В Бюро заявляют, что прокуратура в одностороннем порядке закрыла производство, не согласовав это решение с детективами

Национальное антикоррупционное бюро обеспокоено фактом закрытия Специализированной антикоррупционной прокуратурой уголовного производства против чиновника Укрзалізниці, подозреваемого в хищении государственных средств. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.



Как отметили в ведомстве, детективы Бюро завершили досудебное расследование против шести лиц, подозреваемых в нанесении ущерба ГП Укрзалізничпостач (с декабря 2015 года - филиал ПАО Укрзалізниця) на сумму 20 млн грн и покушении на завладение его денежными средствами в размере почти 44 млн грн.



"В то же время 24 марта, непосредственно накануне согласования и направления обвинительного акта в суд, САП в одностороннем порядке закрыла производство в отношении начальника департамента материально-технического обеспечения ПАО Укрзалізниця. По версии следствия, именно это лицо согласовывало закупку продукции по завышенным ценам", - говорится в сообщении.



В Бюро подчеркивают, что свое решение прокуроры САП с детективами не обсуждали, постановление о закрытии производства не передавали, а о факте НАБУ стало известно из записи в Едином реестре досудебных расследований.



"Подозрения всем шести лицам были согласованы прокурорами без замечаний, не возникало у них вопросов и на стадии завершения досудебного расследования. Однако уже после завершения ознакомления всех шести подозреваемых и их защитников с материалами уголовного производства прокуроры САП без каких-либо объяснений и видимых причин закрыли производство против должностного лица ПАО Укрзалізниця", - отметили в НАБУ.



Антикоррупционное ведомство выразило обеспокоенность данной ситуацией и обратилось за разъяснениями к руководителю САП. "Надеемся, что Назар Холодницкий взвесит все обстоятельства и не позволит из-за необоснованных решений своих подчиненных избежать ответственности подозреваемому", - заявили в НАБУ.

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По версии следствия, трое должностных лиц Укрзалізничпостачу и один чиновник Укрзалізниці по предварительному сговору с представителями частных компаний в апреле-ноябре 2015 года закупили метизную продукцию для нужд Укрзалізничпостачу по завышенным ценам, чем нанесли ущерб госпредприятию в особо крупном размере. В 2016-м эта же группа лиц пыталась повторить преступление, но планам злоумышленников удалось помешать благодаря решению Антимонопольного комитета, который обязал Центр обеспечения производства ПАО Укрзалізниця (бывший Укрзалізничпостач) отменить одну из закупок, в результате которой госпредприятие могло потерять еще почти 44 млн грн.



Досудебное расследование в указанном уголовном производстве детективы НАБУ начали в январе 2016 года. Должностным лицам двух предприятий инкриминируют преступление, предусмотренное ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах). Всего в рамках расследования данного производства сообщено о подозрении шестерым лицам, еще одно лицо находится в розыске.



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