Срок подачи электронных деклараций продлили

Изменение сроков касается только тех лиц, которые подают электронные декларации впервые, а также военнослужащих

Срок подачи электронных деклараций для лиц, которые подают ее впервые, и военнослужащим продлили до 1 мая 2017 года. Об этом сообщается на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Для тех, кто уже подавал электронные декларации, срок подачи декларации за 2016 год не изменился, то есть будет длится до 1 апреля 2017-го.

В НАПК уточнили, что изменения вносятся согласно закону Верховной Рады от 3 марта 2017 года о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно особенностей финансового контроля отдельных категорий должностных лиц, который вступает в силу 30 марта.

28 марта 2017 года сообщалось, что Единый государственный реестр электронных деклараций не работает неделю. Возобновить работу реестра деклараций удалось только сегодня.

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