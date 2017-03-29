У СБУ пока нет доказательств, что Паршов был агентом ФСБ

У СБУ пока нет информации о том, что убийца экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова был агентом ФСБ, заявил генерал-майор СБУ Виктор Кононенко

У СБУ пока нет доказательств, что убийца экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова был агентом ФСБ. Об этом на брифинге, отвечая на вопросы журналистов, сказал начальник департамента защиты национальной государственности и борьбы с терроризмом генерал-майор Виктор Кононенко, передает корреспондент LIGA.net.

"В случае с Паршовим, мы сейчас над этим работаем, чтобы выяснить, был ли он действительно агентом ФСБ или не был. Такой информации нет", - сказал он.

Кононенко отметил, что действительно ведется целенаправленная работа по вербовке граждан Украины.

23 марта 2017 года незадолго до полудня в центре Киева был расстрелян экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков, который ранее получил украинское гражданство и свидетельствовал по делу о госизмене Януковича. Во время нападения стрелявший был ранен охранником Вороненкова, позже он скончался в больнице. Позже было обнародовано имя стрелявшего. Им оказался украинец Павел Паршов, ранее проходивший службу в Нацгвардии, откуда был уволен за невыполнение условий контракта. Известно, что Паршов придерживался праворадикальных взглядов.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.