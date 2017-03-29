У СБУ пока нет доказательств, что Паршов был агентом ФСБ
У СБУ пока нет доказательств, что убийца экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова был агентом ФСБ. Об этом на брифинге, отвечая на вопросы журналистов, сказал начальник департамента защиты национальной государственности и борьбы с терроризмом генерал-майор Виктор Кононенко, передает корреспондент LIGA.net.
"В случае с Паршовим, мы сейчас над этим работаем, чтобы выяснить, был ли он действительно агентом ФСБ или не был. Такой информации нет", - сказал он.
Кононенко отметил, что действительно ведется целенаправленная работа по вербовке граждан Украины.
23 марта 2017 года незадолго до полудня в центре Киева был расстрелян экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков, который ранее получил украинское гражданство и свидетельствовал по делу о госизмене Януковича. Во время нападения стрелявший был ранен охранником Вороненкова, позже он скончался в больнице. Позже было обнародовано имя стрелявшего. Им оказался украинец Павел Паршов, ранее проходивший службу в Нацгвардии, откуда был уволен за невыполнение условий контракта. Известно, что Паршов придерживался праворадикальных взглядов.
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