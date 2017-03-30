Глава НАБУ об обысках в НБУ: Касаются руководства Нацбанка
Обыски в Национальном банке Украины, проведенные Национальным антикоррупционным бюро, касались руководства НБУ. Об этом сообщил глава НАБУ Артем Сытник в эфире телеканала ZIK.
"Это тяжело назвать классическими обысками - никакого сопротивления со стороны представителей Нацбанка в отношении выполнения этих процессуальных действий (не было - ред.)", - сказал Сытник.
Он сообщил, что сотрудников НАБУ встретили и выдали им все необходимые документы.
Ранее сегодня сообщалось, что НАБУ производит выемку документов в Нацбанке согласно решению Соломенского районного суда Киева. Собеседники в силовых органах добавили, что следственные действия в НБУ касаются "в том числе" Платинум Банка.
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