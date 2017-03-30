Сытник: Дело Мартыненко находится на финальной стадии

Есть "достаточно доказательств", которые указывают на совершение коррупционных правонарушений бывшим народным депутатов, заявил директор НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины находится на стадии принятия финальных решений в уголовном производстве против бывшего народного депутата Николая Мартыненко. Об этом заявил глава НАБУ Артем Сытник, сообщает ZIK.

По его словам, в настоящее время возникла такая ситуация, что лучше не комментировать ход этого дела.

"Мы понимаем, что все ждут окончательного решения по этому делу: и мы, и Мартыненко, и общество. Мы проделали огромную работу вместе с прокурорами, и Холодницкий (глава САП, - ред.) об этом неоднократно заявлял, и я говорю о том, что следствие находится на завершающей стадии. По моему глубокому убеждению, там есть достаточно доказательств, которые указывают на совершение коррупционных правонарушений целого ряда человек", - подчеркнул он.

Сытник отметил, что прокуратура ждет ответа на запросы других стран, которые были разосланы по делу Мартыненко для того, чтобы принять финальное решение по этому делу.

"К сожалению, иногда очень медленно выполняются международные правовые поручения. Их огромное количество было, я не могу даже точно сказать, сколько их вообще не было. И, например, когда мы говорим о каких-то определенных процессуальных решениях, то прокуратура, например, говорит: давайте мы дождемся ответа из Австрии, посмотрим, что они пришлют и мы это будем учитывать при принятии решений. Сейчас почти все материалы получены. Думаю, что в ближайшее время все решения будут приняты", - отметил глава НАБУ.

11 января 2017 года сообщалось, что для расследования уголовного производства Мартыненко НАБУ обратилось за правовой и информационной помощью к восьми странам.

Читайте также: Правила гигиены. Прокладка как движущая сила коалиции

Напомним, ранее Сытник перечислял шесть стран, привлеченных к расследованию дела Мартыненко: Казахстан, Узбекистан, Швейцария, Латвия, Австрия, Чехия. Также Сытник заявлял, что количество подозреваемых в коррупционных преступлениях достигло 13 человек.

Ранее Николай Мартыненко был допрошен в НАБУ лишь как свидетель по двум делам. Одно касалось закупок ГП Восточный ГОК уранового концентрата в Австрии, второе - закупки ГП Энергоатом оборудования в Чехии.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.