Финал эпопеи: Совет ЕС утвердил безвизовый режим для Украины

Осталось дождаться церемонии подписания в Европарламенте документов о предоставлении украинцам возможности ездить в страны ЕС без печатей в паспортах

Сегодня, 11 мая, Совет министров Европейского Союза утвердил решение о предоставлении безвизового режима для Украины. Произошло это на заседании коллегии министров сельского хозяйства и рыболовства ЕС, сообщает у себя в Twitter брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

Это решение европейской структуры было последним из числа законодательных преград на пути к визовой либерализации между Украиной и странами ЕС.

"Только Совет министров Евросоюза одобрил окончательное решение о предоставлении нам, гражданам Украины, права на безвизовые путешествия. 17 мая в Страсбурге - как мы и договорились с нашими европейскими друзьями, - торжественно подпишут соответствующий законодательный акт", - сказал по этому поводу президент Петр Порошенко.

По словам главы государства, внедрение визовой либерализации - "как будто возвращение домой после долгого и изнурительного путешествия, возвращение к нашему общему европейскому дому".

"Мы порываем с постсоветским прошлым и все больше становимся частью единого европейского цивилизационного пространства. Цените свой украинский паспорт. И любите Украину", - добавил Порошенко у себя в Facebook.

Предположительно в начале следующей недели решение Совета ЕС появится в вестнике Евросоюза, а 17 мая его торжественно подпишут в Европейском парламенте. В этот день в Страсбург на церемонию подписания прибудет президент Петр Порошенко.

Через 20 дней после публикации в официальном журнале ЕС отмена виз вступит в силу. Если не произойдет форс-мажор, отправиться в Евросоюз всего лишь с биометрическим паспортом можно будет уже 11 июня.

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6 апреля 2017 года Европарламент проголосовал за предоставление украинцам безвизового режима, а 26 апреля визовую либерализацию с Украиной одобрили и послы Евросоюза (комитет постоянных представителей ЕС - COREPER).

Украинцы смогут въезжать без виз в следующие страны: Австрия, Бельгия, Болгария, Германия, Греция, Дания, Эстония, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария и Швеция.

Жители ОРДЛО и временно оккупированного Крыма смогут воспользоваться безвизовым режимом без дополнительных условий.

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