МИД: Встреча с Трампом - четкий сигнал поддержки Украины

За 25 лет не было случая, что главу МИД Украины в один день приняли президент, вице-президент и государственный секретарь США, отметили в ведомстве

Посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый считает, что встреча главы МИД Павла Климкина с президентом США Дональдом Трампом является четким сигналом поддержки Украины. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

"Неординарный день среди будней дипломата. Встреча в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Майклом Пенсом во время визита министра иностранных дел Павла Климкина - это четкий сигнал поддержки народа Украины и украинской диаспоре Америки", - отметил он.

Заместитель главы МИД Сергей Кислица у себя в Facebook также заявил о беспрецедентном уровне политического диалога между США и Украиной.

"За четверть века в дипломатии и из этих полных пять лет в Вашингтоне не могу вспомнить, чтобы украинского министра в один день приняли сразу президент, вице-президент, и государственный секретарь США. Люди, которые понимают, что такое Вашингтон, видимо, все еще искренне не могут в это поверить", - отметил он.

По словам Кислицы, "главное - это содержание диалога с Администрацией США, который благодаря личным контактам президента и министра, а также посла, остается беспрецедентным".

11 мая 2017 года президент США принял в Белом доме министра иностранных дел Павла Климкина и украинского посла Валерия Чалого. Обсуждалась дальнейшая поддержка Украины со стороны Соединенных Штатов. Перед этим Климкин встретился с Пенсом - речь шла о ситуации в Донбассе.

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