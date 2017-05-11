Турчинов: Россия намерена проложить "калининградский коридор"

Под угрозой Литва и Польша

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что на учениях Запад 2017 россияне будут тренироваться прокладывать "калининградский коридор", что в реальности невозможно без агрессии против Литвы и Польши. Об этом рассказывается в большом спецпроекте LIGA.net, посвященном трехлетию российско-украинской войны "Война 2017".

Кремль, по мнению Турчинова, одним из приоритетов называет восстановление границ России в рамках бывшего Советского Союза. "Это не скрывается, на это работает российская пропаганда, спецслужбы и силовики. Но попытка вернуть в свою орбиту Украину, являющуюся по оценке Бжезинского, базовым элементом, без которого реанимация Империи невозможна, - у них явно забуксовала", - констатирует он.



По словам Турчинова, для выполнения своей цели режим в Москве применяет по отношению к соседям технологию втягивания и "жесткого подвязывания к орбите своих интересов". "Тут и влияние на выборы, на кадровые назначения, финансовый или энергетический (газовый, нефтяной) допинг, размещение военных баз, создание военного квазисоюза (ОДКБ - Организация договора о коллективной безопасности, куда входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Киргизстан и Таджикистан). Ну, а в случае выхода этих государств за расставленные для них флажки в ход пойдет схема замены руководства, а в случае невозможности этого - банальная военная сила", - говорит LIGA.net секретарь СНБО.

Кроме того, напоминает он, Россия не прекращает попыток усилить свое влияние на Балканах. Красноречивый пример - недавняя попытка государственного переворота в Черногории.

В Совете нацбезопасности отмечают, что агрессивная политика России просматривается в подготовке совместных учений РФ и Беларуси "Запад 2017", где будет отработка наступательных операций. "Цель российских учений - проверка готовности войск к проведению широкомасштабных операций при жестких ограничениях времени на их подготовку. "В замысле учений также предполагается отработка создания калининградского коридора, что в реальности невозможно без агрессии против Литвы и Польши", - сообщил секретарь СНБО.

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