Расмуссен: Пришло время предоставить Украине летальное оружие

Экс-генеральный секретарь НАТО выступает за то, чтобы США все-таки предоставили Украине особый статус главного союзника Альянса

Внештатный советник президента Украины и экс-генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что НАТО может предоставить Киеву оборонительное летальное оружие. Об этом он сказал в интервью Укринформу.

"Убежден, что сейчас пришло время для союзников по НАТО, и особенно для США, предоставить Украине оборонительное летальное оружие. Это будет эффект сдерживания перед вооруженными силами, которые поддерживает Россия", - сказал он.

Он подчеркнул, что отстаивает позиции относительного того, чтобы США предоставили Украине особый статус.

"Так называемый (статус, - ред) главного союзника (MNNA) вне членов НАТО. Это не предоставит гарантий безопасности для Украины, но обеспечит потенциальный доступ к некоторым видам вооружений, а также, что наиболее важно, это станет мощным сигналом России об обязательствах Вашингтона в отношении Украины", - подчеркнул экс-генеральный секретарь НАТО.

4 сентября 2016 года Расмуссен заявлял, что запад и НАТО могут предоставить Украине летальное оборонительное оружие, если Россия не будет выполнять минские соглашения.

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