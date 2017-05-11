Украина зовет соседей РФ в Европе создать Балто-Черноморский союз

Для Украины красноречивым примером эффективности таких объединений является союз северных европейских государств, говорит глава Верховной Рады Украины

Соседи России в Восточной Европе должны объединиться в Балто-Черноморский союз, который будет способен противостоять всем современным вызовам в регионе. Об этом говорится в большом спецпроекте LIGA.net, посвященном трехлетию российско-украинской войны "Война 2017".

"Украинские силовики призывают коллег из дружественных стран не расслабляться. И уже создают предпосылки для объединения усилий государств Восточной Европы", - говорится в статье. "Мы постоянно обмениваемся информацией и опытом, чтобы эффективно противодействовать планам Кремля", - отметили в СБУ.

Кроме того, перспективное направление - интернациональные бригады по примеру литовско-польско-украинской совместной бригады. В прошлом году она закончила процесс создания и приступила к выполнению операционных обязанностей. Общая численность - 4500 человек.

"Но кооперации спецслужб и формирования отдельных небольших бригад - слишком мало для того, чтобы побеждать в гибридных войнах. В украинской внешней политике все еще сохраняется определенная многовекторность. Пока президент и МИД ведут переговоры с руководством Европейского Союза и ключевыми политиками ЕС, глава Верховной Рады Андрей Парубий курирует межпарламентское сотрудничество со странами, которые могут стать следующими в списке Кремля. Спикер Рады популяризирует идею Балто-Черноморского Союза (БЧС), который политики Восточной Европы пытаются воплотить в жизнь с начала ХХ столетия", - говорится в материале.



"Для нас хороший пример - союз северных европейских государств. Мы могли бы объединить усилия государств в Восточной Европе по тому же принципу. Например, я общаюсь с коллегами из Польши и Литвы. Они видят перспективу. Потому что этот союз дает множество возможностей", - говорит Парубий.

По его словам, угрозы от России очень хорошо понимают в странах Балтии, Польше, Румынии, Грузии. С целью нейтрализации или как минимум уменьшения влияния этих угроз Украина предложила, чтобы страны, которые граничат с Россией, начали координировать свою работу.

"Украинская армия каждый день становится сильнее. Мы можем быть эффективным военным союзником, инструментом безопасности. Но, кроме того, этот союз имеет большой экономический потенциал, транзитный. Торговые пути идут через наши страны. Объединив усилия, мы можем вместе стать гораздо сильнее, вместе развивать инфраструктуру нашего региона, вопросы энергетической безопасности, гуманитарной, информационной", - говорит Парубий.

Но о каких-то конкретных сроках создания союза пока рано говорить, добавляет глава украинского парламента: "Сейчас мы видим возможности реализации объединения через межпарламентскую ассамблею наших стран. Необходимо пускай и небольшими, но постоянными шагами укреплять объединение с помощью совместных действий. У всех задействованных участников большой интерес к этому проекту".

Альтернатива Балто-Черноморскому Союзу - так называемый проект Междуморье. Если БЧС предполагает сотрудничество Украины, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Молдовы, и, возможно, некоторых других стран региона (Беларусь - в будущем, в случае европейских преобразований), то Междуморье в планах авторов охватывает гораздо больше государств.

Изначально проект Междуморье как идея конфедерации был предложен Юзефом Пилсудским после Первой мировой войны. Эта конфедерация должна была простираться от Черного и Адриатического морей до Балтийского. Тогда Пилсудский видел в таком союзе Польшу, Украину, Беларусь, Литву, Латвию, Эстонию, Молдову, Венгрию, Румынию, Югославию, Чехословакию и Финляндию.

И именно по причине излишней величины на этот проект в Украине смотрят скорее скептически - большому количеству потенциальных участников сложнее искать единую точку зрения.

Оба проекта прохладно воспринимают в Брюсселе - от того и своеобразная многовекторность Украины, незаметная большинству наблюдателей. Для Европейского Союза возможное объединение стран Восточной Европы в некую отдельную силу - ослабление позиций Германии и Франции, ослабление центра в пользу Восточной Европы.



"Однако, вполне вероятно, что для соседей России это единственное направление, которое может обеспечить им право голоса и крепкую позицию в мире, где сила все чаще воспринимается как приемлемый аргумент. Сомневающимся необходимо приехать в Украину и увидеть своими глазами войну, которую можно было предотвратить, если бы должные выводы о московском режиме были сделаны еще в 2008 году после российско-грузинской войны", - говорится в статье.



Продолжение читайте в спецпроекте "Война 2017"

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