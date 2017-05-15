СБУ: За "конфетными бунтами" против Порошенко стоят экс-регионалы

Организаторами антипрезидентских провокаций в магазинах Roshen глава Службы Василий Грицак назвал Владимира Олийныка, Андрея Клюева и Антимайдан

Представители Партии регионов, которые сейчас скрываются в России, через завербованных в Украине агентов и желающих заработать на участии в "протестных акциях" гражданах пытаются дискредитировать президента Петра Порошенко "конфетными бунтами" около магазинов Roshen. Об этом на брифинге о противодействии подрывной деятельности спецслужб РФ по дестабилизации Украины рассказал глава СБУ Василий Грицак.

"Это бывшие депутаты Верховной Рады Андрей Клюев и Владимир Олийнык, а также лидеры так называемого Антимайдана (Александр) Зинченко и (Юрий) Кот, - все вы знаете, кто они есть. Указанными лицами было привлечено несколько граждан Украины к организации мероприятий по дискредитации президента Украины Петра Порошенко", - рассказал он.

По данным главы СБУ, такая акция должна была называться "конфетные бунты в магазинах Roshen".

"Нами задокументировано несколько таких мероприятий с момента поступления указания, подробные инструктажи, передачи денег и прочие вещи", - сообщил Грицак.

Также, как рассказал руководитель Службы, еще одна направленная против президента акция называлась "декоммунизация Рошена". По данным СБУ, около 400 человек должны были войти на территорию киевской фабрики и сбросить там бюст Карла Маркса. Акцию пресекли.

По его словам, разоблаченные и задержанные лица уже дают показания.

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Ранее глава СБУ рассказал, что за провоцирование столкновений и участие в драках с правоохранителями на массовых "протестных акциях", которые пытаются организовывать в Украине спецслужбы РФ, платят на руки до $500.

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