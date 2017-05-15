Полсотни нардепов пропустили более 90% голосований - КИУ

Ни разу еще не голосовали в 2017 году Евгений Бакулин и Денис Дзензерский, а также разыскиваемые правоохранителями Сергей Клюев и Александр Онищенко

В текущем году 51 народный депутат пропустили более 90% голосований в Верховной Раде. Среди парламентариев, бойкотирующих голосования, больше всего представителей Оппозиционного блока (19 из 43 членов фракции) и группы Видродження (12 из 26), говорится в исследовании Комитета избирателей Украины (КИУ), которое выполнено в рамках проекта Дословно.



Кроме того, четыре нардепа еще ни разу не проголосовали в 2017 году. Это Евгений Бакулин (Оппоблок), Денис Дзензерский (Народный фронт), а также Сергей Клюев (внефракционный) и Александр Онищенко (группа Воля народа), которых разыскивают правоохранительные органы.



"Среди депутатов, которые систематически не голосуют, есть ряд известных фамилий. В частности, это Евгений Мураев, Вадим Рабинович, Юрий Бойко, Александр Вилкул, Семен Семенченко, Андрей Билецкий, Владимир Парасюк. Складывается парадоксальная ситуация, когда для полусотни депутатов Рада, прежде всего, является медийной площадкой или местом для политической "тусовки". Несмотря на полный бойкот парламентской работы, многие из таких народных депутатов ежемесячно проводят десятки часов в прямом эфире, рассказывая о том, как они защищают интересы избирателей", - отметил глава КИУ Алексей Кошель.

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В список парламентариев, бойкотировавших с начала года абсолютное большинство голосований, также попали Ефим Звягильский, Эдуард Матвийчук, Константин Жеваго, Виталий Чепинога, Сергей и Юлия Левочкины, Вячеслав Богуслаев, Дмитрий Ярош, Дмитрий Святаш, Леонид Климов, Валерий Писаренко, Анатолий Гиршфельд, Виталий Хомутынник, Вадим Новинский, Денис Омельянович, Дмитрий и Михаил Добкины, Сергей Ларин, Евгений Дейдей, Владимир Кацуба.



Кроме того, в списке оказались Дмитрий Шенцев, Андрей Артеменко, Нестор Шуфрич, Иван Мирный, Сергей Кивалов, Виктор Бондарь, Игорь Шкиря, Геннадий Бобов, Юрий Солод, Аркадий Корнацкий, Валентин Ничипоренко, Наталья Королевская, Владимир Зубик, Михаил Поплавский, Андрей Деркач, Иван Фурсин, Станислав Березкин, Александр Пресман, Татьяна Бахтеева и Сергей Мартыняк.

4 мая сообщалось, что с начала 2017 года из заработной платы депутатов за пропуски пленарных заседаний Рады было вычислено 1,7 млн гривень.



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