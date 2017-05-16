Рада лишила Артеменко депутатских полномочий
Сегодня, 16 мая, Верховная Рада досрочно прекратила полномочия внефракционного народного депутата Андрея Артеменко, оскандалившегося в историях с "передачей Крыма в аренду России" и двойным гражданством. Об этом из зала заседаний сообщает корреспондент LIGA.net.
За постановление №6445 о лишении Артеменко мандата проголосовали 244 парламентария.
Андрей Артеменко (фото - пресс-служба экс-депутата):
21 февраля ГПУ сообщила об открытии уголовного производства против депутата Андрея Артеменко по подозрению в госизмене: нардеп предлагал передать Крым России "во временное пользование" на срок в 50 или 100 лет.
По данным ГПУ, депутат является гражданином Канады.
4 мая президент Петр Порошенко указом приостановил действие украинского гражданства для Артеменко. Нардеп 11 мая попросил ВАСУ признать незаконным и отменить этот указ, 12 мая такое производство было открыто. Вчера, 15 мая, комитет Рады утвердил постановление о лишении мандата Артеменко.
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