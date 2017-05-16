Штраф за нарушение принятого закона - до 150 необлагаемых минимумов доходов, за повторное - до 300. Альтернатива повторному штрафу - 15 суток ареста

Верховная Рада запретила использование георгиевской ленточки. За изменения в Кодекс об админнарушениях по поводу изготовления и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленточки №2987 в целом проголосовали 238 депутатов.



Данный документ дополняет Кодекс ст. 173.3 (изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленточки).

За публичное использование, демонстрацию или ношение георгиевской ленточки или ее изображения предусмотрен штраф в размере от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан. При этом ленточка или предмет с ее изображением конфискуется.

Штраф за повторное правонарушение увеличивается до 150-300 минимумов. Альтернативой штрафу может быть административный арест на срок до 15 суток.

Действие статьи не распространяется на документы, выданные до 1991 года, музейные экспонаты, оригиналы боевых знамен, оригиналы орденов и медалей, изображения в местах захоронений.

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С 2014 года - начала вооруженной агрессии России против Украины - георгиевская лента стала символом оккупантов и их подельников в Украине. От использования этого символа во время торжеств по случаю Дня победы отказалась не только Украина, но и Беларусь с Казахстаном. Украинским символом в память о павших в той войне стал цветок мака.

Организация Amnesty International в Украине осудила задержания мирных демонстрантов за ненасильственное использование советской символики. Реагируя на это, вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко заявил: "Такое впечатление, что заявление Amnesty писали в Кремле. Коммунистический ГУЛАГ уничтожил 50 млн человек, террор голодом в Украине - 7 млн".

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