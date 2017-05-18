Рада не проголосовала за санкции против Януковича и Семьи

Ограничительные меры за создание угроз безопасности и содействие терроризму часть нардепов хотела ввести против Януковича, Захарченко, Пшонки и других

В Верховной Раде на нашлось достаточного количества голосов, чтобы проголосовать за персональные санкции против экс-диктатора Виктора Януковича и его окружения. Об этом из зала заседаний парламента сообщает корреспондент LIGA.net.

За постановление о мерах по защите национальных интересов, национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины, противодействию террористической деятельности №5350 проголосовали 202 депутата при 226 необходимых.

Спикер дважды ставил на голосование возврат к этому вопросу, но предложение поддержали 214 и 206 депутатов.

Санкции за создание реальных или потенциальных угроз национальным интересам и содействие террористической деятельности в Раде предлагали ввести против Януковича, экс-главы МВД Виталия Захарченко, бывшего генпрокурора Виктора Пшонки, экс-главы Минагрополитики Николая Присяжнюка, экс-главы АП Андрея Клюева, сына экс-президента Александра Януковича, экс-регионалов Артема Пшонки, Юрия Иванющенко и Сергея Клюева, бывшего премьера Николая Азарова, олигархов Дмитрия Фирташа и Сергея Курченко, экс-главы МОН Дмитрия Табачника, экс-первого вице-премьера Сергея Арбузова, экс-главы министерства доходов и сборов Александра Клименко, экс-главы Минэнерго Эдуарда Ставицкого, экс-главы СБУ Александра Якименко, экс-главы Минздрава Раисы Богатыревой, Виктора Ратушняка, Виктора Зубрицкого и Алексея Азарова.

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2 марта 2017 года ЕС продлил санкции против Януковича и его окружения еще на год, но вместе с тем, также принял решение снять санкции с экс-депутата от Партии регионов Юрия Иванющенко.

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