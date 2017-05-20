Джемилев: Россия разместила в Крыму шесть ядерных боеголовок

Лидер крымских татар заявил, что имеется информация о размещении оккупантами в Крыму шести ядерных боеголовок





"Крым превратили в такую военную базу... У нас есть даже информация, что там сейчас шесть ядерных боеголовок", - заявил Джемилев.





По его словам, разворачивать какие-либо военные действия в Крыму опасно.









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