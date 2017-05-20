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Джемилев: Россия разместила в Крыму шесть ядерных боеголовок

20.05.2017 17:48
Лидер крымских татар заявил, что имеется информация о размещении оккупантами в Крыму шести ядерных боеголовок
Джемилев: Россия разместила в Крыму шесть ядерных боеголовок
Мустафа Джемилев
Россия разместила в Крыму шесть ядерных боеголовок. Об этом сообщил в интервью UATV лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

"Крым превратили в такую военную базу... У нас есть даже информация, что там сейчас шесть ядерных боеголовок", - заявил Джемилев.

По его словам, разворачивать какие-либо военные действия в Крыму опасно.

Ранее Джемилев заявил, что деоккупация Крыма должна быть бескровной.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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