Матиос ответил на критику Горбатюка: Не нюхайте, а работайте

Главный военный прокурор ответил на обвинения начальника управления спецрасследований ГПУ в препятствовании расследованию дел Майдана

Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк "завалил всю работу, потому что не способен работать". Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Так Матиос ответил на обвинения Горбатюка в препятствовании расследованию дел Майдана.

"Что нюхает господин Горбатюк?" - спрашивает Матиос, не объясняя, что он имеет в виду под "нюхает".

По мнению главного военного прокурора, Горбатюк не справляется со своими обязанностями. Кроме того он, как утверждает Матиос, разглашает информацию из уголовных производств.

"Завалил всю работу, потому что не способен (кроме как языком) работать. Почти трехлетний пиар на крови, траляля по телефону во всех синхронах телеканалов и постоянный "странный" слив материалов уголовных производств на сторону себе подобным политиканам ... и не только им. Это и есть его основная "прокурорская" работа", - написал Матиос.

Он считает, что Горбатюк "перебрасывает свою неспособность работать на других".

"Сделаю все, чтобы правда о неудачнике стала известна раньше. А до тех пор совет: не нюхайте и работайте без нытья, что вечно что-то танцевать мешает", - написал Матиос.

Ранее начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что главный военный прокурор Анатолий Матиос не заинтересован в расследовании преступлений против участников Майдана и препятствует этому.

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