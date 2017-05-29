Адвокат Януковича хотел отложить заседание ради поездки в Москву

Суд просьбу адвоката Федоренко отклонил, поскольку интересы Януковича может представлять второй адвокат Сердюк, а график работы суда ненормированный

Защита беглого экс-диктатора Виктора Януковича снова просила суд перенести рассмотрение дела о госизмене в связи с тем, что адвокату Федоренко надо лететь в Москву. Суд эту просьбу отклонил, поскольку интересы Януковича может представлять второй адвокат Сердюк, а график работы суда ненормированный, передает корреспондент LIGA.net

"Ваша честь, позвольте критический вопрос. У меня сегодня в 20:00 вылет (в Москву, - ред.)… Я прошу, чтобы суд работал в рамках рабочего времени, и чтобы в 18:00 я мог уйти и успеть добраться до аэропорта", - сказал он.

Документы, подтверждающие командировку, Федоренко передал председательствующему судье Владиславу Девятко. "Но ведь у вас командировка с 26 по 29 мая", - сказал, посмотрев документы, Девятко.

Федоренко объяснил, что билеты приобретены именно на 29 мая. "Прошу о возможности закончить судебное заседание и объявить перерыв по завершению рабочего времени суда", - сказал он.

Судья Девятко в этой просьбе отказал: "У суда ненормированный рабочий день, и я вам этого обещать не могу. Это первое. Во-вторых, есть еще адвокат Сердюк. Конечно, если есть срочная необходимость адвоката лететь в Москву - суд разрешит покинуть зал судебных заседаний".

Федоренко отметил, что Сердюк не очень хорошо себя чувствует и у него садится голос. "Пожалуйста, продолжаем", - ответил Девятко.

Ранее сегодня сообщалось, что Оболонский райсуд Киева отказался переносить заседание по делу о госизмене Януковича на другой день.

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