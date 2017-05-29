Адвокаты Януковича выступили против суда присяжных

Защита беглого экс-диктатора дала понять, что не доверяет людям, которые были избраны присяжными судьями

Защита беглого экс-диктатора Виктора Януковича против рассмотрения дела судом присяжных. Об этом, отвечая на вопрос судьи, сообщил адвокат Виталий Сердюк, передает корреспондент LIGA.net.

На вопрос председательствующего судьи Владислава Девятко, кто должен рассматривать дело Януковича - суд присяжных или тройка профессиональных судей Сердюк ответил: "Защита настаивает на том, чтобы все вопросы, связанные с этим делом, рассматривались в составе трех профессиональных судей без привлечения присяжных судей".

Сердюк дал понять, что защита Януковича не доверяет людям, которые были избраны присяжными судьями.

Ранее сегодня сообщалось, что Оболонский райсуд Киева отказался переносить заседание по делу о госизмене Януковича на другой день.

18 мая сторона обвинения предложила Януковичу воспользоваться правом на суд присяжных в первой инстанции. С таким предложением на предварительном судебном заседании выступили военные прокуроры

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