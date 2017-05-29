Суд по госизмене Януковича перенесен из-за охрипшего адвоката

Судьи решили пойти навстречу адвокатам в связи с тем, "что ранее защита не злоупотребляла своими отпусками"

Оболонский районный суд Киева объявил перерыв в подготовительном заседании по делу о госизмене беглого экс-диктатора Виктора Януковича до 9:00 16 июня. Как передает корреспондент LIGA.net, такое решение коллегия судей приняла в связи с тем, что у адвоката Виталия Сердюка садится голос, а у второго адвоката сегодня - рейс в Москву.

Изначально Сердюк просил о перерыве для того, чтобы дополнительно ознакомиться с материалами дела, прокурор возразил: "Все материалы были доступны, и защита с ними уже знакомилась".

Однако председательствующий судья Владислав Девятко сказал: "Уважаемый защитник, сторона обвинения против объявления перерыва и готова дальше работать сегодня. Вместе с тем, суд видит, что вы теряете голос. Поэтому, пожалуйста, защита, только от вас зависит: вы физически, по состоянию здоровья, можете продолжать заседание или не можете?"

"Есть необходимость, все-таки, и прокурору, и защите немного отдохнуть… Поэтому я настаиваю, уважаемый суд, с учетом всех обстоятельств, в том числе и физических, на перерыве в судебном заседании. Материалов много, а голоса уже мало", - отметил Сердюк.

Посовещавшись на месте, судьи объявили перерыв до 10:00 8 июня, однако адвокат попросил еще больше отсрочить заседание в связи с тем, что с 5 по 10 июня он будет в отпуске за границей с детьми.

Выслушав адвоката, с места встал прокурор Руслан Кравченко: "А сторона обвинения настаивает на продолжении судебного заседания сегодня. У защитника опять появился голос".

Судьи снова, посоветовавшись на месте, решили пойти навстречу адвокатам в связи с тем, "что ранее защита не злоупотребляла своими отпусками".

Ранее сегодня сообщалось, что Оболонский райсуд Киева отказался переносить заседание по делу о госизмене Януковича на другой день.

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