В ходе суда над Януковичем допросят Авакова, Турчинова и Яценюка

Прокурор в то же время отметил, что вызывать в суд президента Петра Порошенко не планируется, поскольку в этом нет "процессуальной необходимости"

Сторона обвинения в ходе суда над Виктором Януковичем по делу о государственной измене допросит секретаря СНБО Александра Турчинова, министра внутренних дел Арсена Авакова и экс-премьер-министра Арсения Яценюка. Об этом журналистам возле здания Оболонского райсуда Киева, где сегодня проходило подготовительное судебное заседание, сообщил прокурор Руслан Кравченко, передает корреспондент LIGA.net.



Комментируя заявление адвокатов о том, что они хотят допросить в суде президента Петра Порошенко, Кравченко сказал: "Сторона обвинения господина президента не планирует вызывать для допроса, потому что процессуальной необходимости для доказательства вины Януковича нет".



Прокурор добавил, что все свидетели, которых обвинение посчитало необходимыми для доказательства вины, уже допрошены. "Это, например, Аваков, Турчинов и другие топовые чиновники нашей страны, а также военнослужащие. И Яценюк тоже, который в прошлом был премьер-министром, допрошен и будет допрошен в суде", - отметил он.

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На уточняющий вопрос, будут ли в суде допрошены также Аваков и Турчинов, Кравченко ответил положительно: "Да, в суде тоже".

Сегодня, 29 мая, суд объявил перерыв в подготовительном заседании по делу о госизмене Януковича до 16 июня 2017 года. Такое решение коллегия судей приняла в связи с тем, что у одного из адвокатов фактически сел голос, а у другого сегодня запланирован рейс в Москву.



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