Макрон: В случае эскалации в Донбассе мы усилим санкции против РФ

Президент Франции охарактеризовал роль России в конфликте в Донбассе как "вторжение"

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в случае эскалации конфликта в Донбассе Франция может усилить санкции против России. Об этом Макрон сказал на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции в Версале, сообщает Bloomberg.

Президент Франции охарактеризовал роль России в конфликте в Донбассе как "вторжение".

Также на пресс-конференции Макрон заявил о намерении провести новый раунд переговоров в нормандском формате. "Мы намерены провести новый раунд переговоров в нормандском формате с Германией и Украиной, чтобы иметь полный анализ ситуации. Также в рамках этого нормандского формата мы должны иметь исчерпывающий доклад Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", - сказал Макрон.

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