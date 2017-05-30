Двум сбежавшим налоговикам объявлено о подозрении заочно - Матиос
30.05.2017 00:53
Заочно о подозрении объявлено начальникам налоговых администраций Киевской и Одесской областей
Анатолий Матиос
Сегодня в официальном порядке объявлено заочно о подозрении двум "очень значимым" для экономики Украины людям. Об этом сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в эфире телеканала ICTV.
Речь идет о начальнике налоговой администрации Одесской области Александре Чернобае и начальнике налоговой администрации Киева и Киевской области Олеге Низенко.
"Господин Низенко выехал два года назад в Испанию. Господин Чернобай прячется на территории Украины", - сообщил Матиос.
26 мая Матиос сообщил, что арестованы 12 из 23 задержанных налоговиков.
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