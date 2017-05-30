Каким политикам украинцы доверяют больше всего: соцопрос Рейтинга

По данным социологов, 23% респондентов скорее доверяют бывшему народному депутату, экс-министру обороны Анатолию Гриценко, 7% - доверяют полностью

Социологическая группа Рейтинг по результатам своего исследования, опубликованным сегодня, 30 мая, составила рейтинг доверия опрошенных украинцев к политикам. По данным социологов, 23% респондентов скорее доверяют бывшему народному депутату, экс-министру обороны Анатолию Гриценко, 7% - доверяют полностью.



17% опрошенных скорее доверяют мэру Львова Андрею Садовому (4% - полностью), 14% - лидеру Батькивщины Юлии Тимошенко (7% - полностью), 13% - нардепу Вадиму Рабиновичу (6% - полностью), 14% - лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко (5% - полностью).



Президенту Петру Порошенко скорее доверяют 12% респондентов (4% - полностью), лидеру Оппозиционного блока Юрию Бойко - 13% (4% - полностью), экс-главе СБУ Валентину Наливайченко - 13% (3% - полностью).

Замыкают десятку рейтинга доверия экс-нардеп Николай Катеринчук и лидер ВО Свобода Олег Тягнибок (скорее им доверяют по 11% опрошенных украинцев, полностью - по 3%).





Таблица: ratinggroup.ua

Опрос был проведен 12-20 мая 2017 года среди 2000 украинцев в возрасте от 18 лет путем личного формализованного интервью (face-to-face). Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,2%.

По данным исследования Рейтинга, если бы выборы президента состоялись в следующее воскресенье, то за Юлию Тимошенко готовы проголосовать 15% из тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с предпочтениями.

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