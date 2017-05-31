Бенедисюк переизбран главой Высшего совета правосудия

За кандидатуру Игоря Бенедисюка проголосовали 17 членов Совета. Председатель этой структуры избирается на двухлетний срок.

Вчера, 30 мая, председатель Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк был переизбран на этой должности. Такую информацию сообщила пресс-служба ВСП.

На заседании рассматривалось заявление Бенедисюка о прекращении полномочий с 30 мая 2017 года. Предложение о переизбрании Бенедисюка внес его заместитель Вадим Беляневич.

"Путем тайного голосования 17 голосами "за" председателем Высшего совета правосудия избран Бенедисюк Игорь Михайлович", - говорится в сообщении.

На прежний срок Бенедисюк был избран 9 июня 2015 года.

Фото: пресс-служба ВСП

Глава ВСП избирается на двухлетний срок на заседании Совета тайным голосованием путем подачи бюллетеней с любым количеством кандидатур, предложенных членами ВСП. Решение об избрании считается принятым, если за него проголосовало более половины от конституционного состава Совета.

17 марта 2017 года возле своего дома Бенедисюк применил наградное оружие против неизвестных, которые блокировали его машину и обклеивали плакатами забор его дома. Полиция расследует инцидент.

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