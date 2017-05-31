Сюмар: Джинса все еще воспринимается многими, как правила игры
Согласно исследованиям организации Чесно, фракция Народного фронта вошла в лидеры по публикации "джинсовых" материалов с различных СМИ. В интервью LIGA.net замглавы фракции и глава комитета по информполитике Виктория Сюмар согласилась с тем, что такая проблема существует, и рассказала, что законопроект по противодействию джинсе уже разрабатывается.
"Честно, я этим (размещение джинсы - ред.) не занимаюсь. Я всегда была противником подобной практики. Возможно, что-то и есть, я не отрицаю. Но лично я за годы депутатства не написала ни одного подобного текста", - сказала Сюмар.
"Видимо джинса пока еще воспринимается как некие нечестные, но существующие правила игры, которые полностью искоренить не удалось даже нам внутри себя. Будем работать", - добавила она.Также депутат заверила, что сейчас ведется работа над законопроектом, в котором было бы четкое определение джинсы, чтобы за это можно было бы привлечь к ответственности.
Читайте полный текст интервью Виктории Сюмар
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
18:12
-
17:58
-
17:16
-
16:40
-
16:04