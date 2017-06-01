Партнер погибшего в Париже полицейского женился на нем посмертно

Французское законодательство разрешает посмертный брак, если есть доказательство того, что такое намерение было и при жизни

Французский полицейский Ксавье Жюжле, убитый 20 апреля в результате атаки исламиста на Елисейских полях, и его партнер Этьен Кардиль вступили в посмертный брак, который разрешен французским законодательством. Об этом сообщает BBC.



На церемонии бракосочетания был бывший президент Франции Франсуа Олланд и мэр Парижа Анн Идальго.

37-летний полицейский, погибший на Елисейских полях, был борцом за права геев. Он состоял в гражданском партнерстве с Кардилем, детей у них не было.



Кардиль произносил речь на траурной церемонии во время прощания с погибшими полицейскими.



Согласно французскому законодательству, посмертный брак возможен, если есть достаточное доказательство того, что такое намерение было и при жизни.

Ксавье Жюжеле погиб вечером 20 апреля. Он нес службу на главном проспекте столицы, обеспечивая безопасность турецкого культурного центра. 2 мая Жюжеле должны были перевести из патрульно-постовой службы в уголовную полицию.

20 апреля, около 22:00 по киевскому времени вооруженный нападавший открыл огонь по полицейским в районе Елисейских полей в центре Парижа. На месте погиб 37-летний Ксавье Жюжеле, еще трое человек - двое полицейских и туристка - были ранены.

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