Львовский мусор: разоблачена преступная схема, нити ведут в Днепр

В Днепре обнаружены фейк-предприятия без грузовиков, полигонов и работников, которые на деньги из бюджета Львова сваливали отходы по всей Украине

В ходе расследования о незаконном вывозе твердых бытовых отходов из Львова в другие области была разоблачена группу лиц, которая якобы стояла за "мусорными схемами". Об этом сообщили в прокуратуре Львовской области.

"В ходе досудебного расследования установлено, что уполномоченным на вывоз мусора из Львова перевозчикам предоставляли услуги по захоронению отходов ряд созданных в конце 2016 года предприятий в Днепре", - говорится в сообщении.

Как рассказали правоохранители, фиктивные предприятия не имеют ни техники, ни полигонов, ни транспортных средств для захоронения отходов, а также не обладают недвижимостью и не имеют наемных работников. Учредителями, руководителями и бухгалтерами таких "предприятий" являются лица, которые даже не знали об их существовании, а также лица, получившие вознаграждение за регистрацию фейковых предприятий.

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После трагедии на Грибовицкой свалке по настоящее время перевозчики подавали документы от имени фиктивных предприятий о якобы принятии и захоронении отходов, на основании чего получали средства из бюджета города. На самом же деле они осуществляли незаконный сброс мусора на всей территории страны.

В ходе расследования проведено 15 обысков на территории Львовской, Днепропетровской и Киевской областей: разоблачены злоумышленники, изъята документация, печати фиктивных предприятий и компьютерная техника.

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